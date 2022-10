Lançado aos 87 minutos, João Félix assistiu junto a uma das bandeirolas de canto ao penálti falhado por Carrasco que ditou a eliminação do Atlético de Madrid.



O internacional português agachou-se e assistiu dessa forma ao pontapé do belga e às recargas de Saúl e de Reinildo. Assim que o árbitro apitou para o fim do encontro, o avançado de 22 anos levou as mãos ao rosto e depois, colocou-as na cintura.



A cumprir a quarta época no Atlético de Madrid, Félix, de 22 anos, leva 14 jogos disputados em 2022/23, mas não joga de início desde o dérbi com o Real Madrid, disputado a 18 de setembro.



Veja como foi no vídeo que se segue: