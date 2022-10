O Atlético de Madrid empatou contra o Bayer Leverkusen e foi eliminado da Liga dos Campeões quando ainda falta uma jornada da fase de grupos por disputar. Após o encontro, Paulo Futre abordou o penálti falhado por Carrasco no último lance do encontro e da situação de João Félix no clube.



«Quando foi o penálti... são situações em que é preciso ter coragem para marcar. O Carrasco é um campeão, mas pensei que o João ia pegar na bola e bater. E não foi isso que aconteceu», disse no progama «El Larguero» ainda que as câmaras televisivas tenham mostrado o belga a negar ao português a hipótese de bater a grande penalidade.



O jovem internacional luso entrou apenas aos 87 minutos, outro facto referido pelo ex-internacional português. Futre mostrou-se preocupado pela situação de Félix nos colchoneros.



«Estou preocupado porque pensava que a situação do João era um castigo, uma relação entre pai e filho. Mas agora estou preocupado. Pensava que era um castigo, que o miúdo tivesse dito algo, que não treinasse ou que não fizesse as coisas, mas acho que não. Enquanto o João estiver aqui, não sei o que vai acontecer. Disse-lhe que tinha de trabalhar mais do que nunca para ter uma oportunidade. A sensação que tenho é que algo se quebrou. Se metes o jogador mais talentoso da equipa três ou quatro minutos quando precisas de ganhar, está claro. Acho que a situação está um pouco no limite», refletiu.



A cumprir a quarta época no Atlético de Madrid, Félix, de 22 anos, leva 14 jogos disputados em 2022/23, mas não joga de início desde o dérbi com o Real Madrid, disputado a 18 de setembro.