O apuramento do Bayern Munique para os quartos de final da Liga dos Campeões deixou marcas em Thomas Tuchel. O técnico alemão revelou que se lesionou instantes antes de os bávaros entrarem em campo para o duelo contra a Lazio.



«O meu pé? Dói-me. É doloroso. No último discurso antes de entrarmos em campo, pontapeei uma porta, mas usei a técnica errada. Sinto que parti um dedo do pé», referiu, em entrevista com Peter Schmeichel, na CBS Sports.



Quiçá o triunfo por 3-0 dos campeões germânicos tenha atenuado as dores de Tuchel.