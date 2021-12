Clément Turpin foi o árbitro escolhido pela UEFA para nomear a decisiva receção do FC Porto ao Atlético de Madrid, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O árbitro francês é bem conhecido dos dragões, e até esteve, recentemente, na visita ao Milan, em jogo que terminou empatado a um golo.

Em 2015 dirigiu a vitória portista sobre o Maccabi Telavive (2-0), também para a Liga dos Campeões, e no passado mês de abril esteve na vitória da equipa portuguesa no reduto do Chelsea, para a segunda mão dos quartos de final da edição anterior (0-1).

Turpin dirigiu a final da Liga Europa 2020/21, entre Manchester United e Villarreal, e esteve também no Euro 2020.

Para o Ajax-Sporting, também marcado para terça-feira, foi nomeado o italiano Davide Massa.

De recordar que a equipa leonina já está apurada para os oitavos de final, tal como a formação de Amesterdão.