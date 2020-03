A UEFA deixou um aviso formal ao Paris Saint-Germain por «conduta imprópria» na receção ao Borussia Dortmund, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em causa pode estar a forma como a equipa francesa comemorou os golos da vitória por 2-0, e depois o apuramento para a ronda seguinte, com uma «dedicatória» para Haaland, avançado da equipa alemã.

Expulso nesse jogo, Emre Çan, jogador do Dortmund, foi suspenso por dois jogos.

Referência ainda para uma multa de três mil euros que a UEFA aplicou ao Manchester City, por uma infração relacionada com os equipamentos.

De acordo com a imprensa inglesa, este castigo está relacionada com a dimensão da publicidade na camisola de aquecimento utilizada no jogo com o Real Madrid.