Com a derrota frente ao Atlético e com o triunfo Liverpool em Milão, o FC Porto fechou o grupo B da Liga dos Campeões no terceiro lugar. Os dragões vão disputar o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, cenário que Conceição recusou antecipar na conferência de imprensa após o encontro com os colchoneros.



«Já estou com azia, se falar da Liga Europa ainda fico pior. A seu tempo falaremos da Liga Europa. O futebol é um começar constante e a partir de amanhã vamos preparar o jogo contra o Sp. Braga. É um adversário forte num jogo que conta para o principal objetivo da época. Temos mais objetivos na época e esse [Liga Europa] será um deles», limitou-se a dizer.



Lembre-se que a partir deste ano, os terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões defrontam os terceiros colocados da fase de grupos da Liga Europa. O sorteio deste playoff está agendado para a próxima segunda-feira.