Pepe, ainda a recuperar de lesão, foi a grande ausência nos 15 minutos de treino desta manhã antes da partida da equipa para a Bélgica, onde na quarta-feira vai defrontar o Club Brugge.

Os dragões trabalharam no centro de estágios do Olival e também não contaram com João Marcelo, Manafá e Fernando Andrade, um trio que não foi inscrito na Liga dos Campeões, tal como João Mário, que está castigado para o duelo com o campeão belga.

O FC Porto viaja esta tarde para a Bélgica, às 15 horas, onde ao final da tarde Sérgio Conceição e Fábio Cardoso farão a antevisão da partida.

O jogo tem início às 17h45 de quarta-feira. De referir que o Club Brugge já está apurado para os oitavos de final, mas ainda procura o primeiro lugar no Grupo B. O FC Porto até pode, em caso de vitória, garantir a passagem à fase seguinte.