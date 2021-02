Declarações do guarda-redes do FC Porto, Agustín Marchesín, à Eleven, após a vitória por 2-1 ante a Juventus, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

«Muito contente pelo trabalho da equipa, mostrámos que somos uma grande equipa, que nos têm de respeitar e que ninguém nos pode subestimar.»

«Contente pelo trabalho, planeámos bem durante a semana, o treinador disse-nos o que ia acontecer e quando entramos em campo respeitamos isso e mostramos o que somos.»

«A pressão é isto, o que significa o FC Porto, tem um grande trajeto em competições internacionais. Hoje mostrámos que estamos cá para coisas importantes, sabemos que defrontámos um grande rival.»

[Golo sofrido:] «Claro que não queremos sofrer golos, mas senti-me importante em campo, cortando passes em profundidades, jogadas de finalização. Contente porque me senti bem no jogo, com jogadores de elite e contente pelo trabalho.»