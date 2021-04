Sérgio Oliveira, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da TVI24, após a vitória frente ao Chelsea, ainda assim, insuficiente para seguir para as meias-finais da Liga dos Campeões:



«É frustrante e triste, mas é o futebol. Temos de estar orgulhosos do nosso trajeto. Mesmo nesta eliminatória, tivemos muitos momentos em fomos superiores ao Chelsea. Fomos penalizados com duas faltas de atenção, mas faz parte do futebol. Foram erros da equipa e não individuais. Terminou a Champions, agora temos o campeonato que é o nosso principal objetivo.



Com a vantagem de dois golos, acho que o Chelsea veio gerir a vantagem. Quis acalmar a nossa pressão alta e a nossa intensidade. Houve momentos em que implementámos a nossa intensidade, em outros não. Se estivéssemos com dois golos de vantagem, acho que faríamos o mesmo. Temos de estar orgulhosos do nosso percurso volto a frisar.



Tínhamos dois golos de desvantagem. Infelizmente marcámos na parte final. O objetivo era marcar o primeiro golo o mais rápido possível, infelizmente não conseguimos.»