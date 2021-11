O Wolfsburgo venceu esta terça-feira o Salzburgo por 2-1 e, com esta primeira vitória, destacou-se no segundo lugar do Grupo G, atrás dos austríacos, ficando agora a aguardar pelo resultado entre o Lille e o Sevilha.

Os alemães, que tinham somado dois pontos até aqui, entraram fortes neste jogo e adiantaram-se no marcador, logo aos três minutos, num lance sobre a esquerda, com finalização de Baku junto ao segundo poste.

O Salzburgo, líder do grupo, com 7 pontos, reagiu bem e chegou ao empate, aos 30 minutos, na sequência de um livre direto, marcado por Woeber. O empate chegou intato ao intervalo, mas o Wolfsburgo acabou por desfazê-lo, aos 60 minutos, com uma bomba de Nmecha.

Com este triunfo, o Wolfsburgo sobe até ao segundo lugar, com 5 pontos, menos dois do que Salzburgo, mas mais dois do que o Sevilha que, depois de três empates, procura o primeiro triunfo frente ao Lille.