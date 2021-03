O FC Porto ficou a saber nesta sexta-feira que o Chelsea é o adversário que vai ter de passar nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Os blues são um adversário conhecido dos dragões, num confronto que já aconteceu oito vezes, sempre na Champions.

E a verdade é que o FC Porto não tem sido muito feliz nesses jogos. Num total de oito confrontos, a equipa portuguesa venceu apenas duas vezes: em 2004 e em 2015, ambas as vezes em casa e na fase de grupos da competição.

Em 2004, no regresso de Mourinho ao Estádio do Dragão poucos meses depois de ter trocado o FC Porto pelo Chelsea, Damien Duff ainda deu vantagem aos blues, mas Diego empatou na segunda parte e Benni McCarthy fez a reviravolta aos 86m.

Já em 2015, novamente com Mourinho no banco do Chelsea, André André marcou para o FC Porto, Willian empatou em cima do interval, mas Maicon assegurou a vitória dos dragões.

De resto, só por uma vez FC Porto e Chelsea se defrontaram numa fase a eliminar. Aconteceu na época 2006-2007, quando os dragões foram eliminados nos oitavos de final após empatarem em casa (1-1) - no único empate que se registou entre as equipas -, perdendo depois em Stamford Bridge por 2-1.

Em Portugal, Raúl Meireles marcou para os portistas, mas Shevchenko empatou para a equipa londrina. E na segunda mão, Quaresma ainda deu vantagem ao FC Porto, mas Robben empatou no início da segunda parte e Ballack matou as esperanças da equipa treinada por Jesualdo Ferreira a dez minutos dos 90m.