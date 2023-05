Edin Dzeko abriu o marcador na vitória do Inter sobre o Milan (2-0), na primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, justificando plenamente a titularidade, aos 37 anos, em detrimento de Lukaku que começou o jogo no banco.

«Eu dou muito há equipa, não são só os golos, embora saiba que quando não marco, é disso que se fala», começou por destacar o veterano avançado bósnio no final do jogo.

Além do guarda-redes Onana, Dzeko era o único jogador do plantel do Inter que já tinha jogado uma meia-final da Champions e, esta noite, marcou o 400.º golo da sua carreira [336 nos clubes, mais 64 na seleção].

Aos 37 anos e 54 dias, Dzeko passa a ser o segundo jogador mais velho a marcar em eliminatórias da Liga dos Campeões. «Quantos anos tenho? Tenho 37 anos, mas não os sinto, sinto-me bem e isso é que é importante. Senti-me fresco porque talvez tenha descansado três dias. De qualquer maneira, toda a equipe estava animada: não é habitual haver um dérbi na meia-final e estivemos todos concentrados do primeiro ao último minuto, valeu a pena», comentou.

Dzeko já tinha bisado frente ao Verona e, agora, voltou a marcar ao Milan. Os jornais italianos já falam numa renovação, mas sobre esse assunto Dzeko foi menos expansivo. «Quando vou renovar? Não sei, perguntem ao clube», atirou ainda.