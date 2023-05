Simone Inzaghi manifestou-se «orgulhoso» depois do Inter ter somado o terceiro triunfo da temporada sobre o vizinho Inter, agora na primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, depois de uma primeira parte em que os neazzurri foram superiores a todos os níveis e marcaram dois golos que deixam a final de Istambul a curto passo.

«Estou muito orgulhoso com o nosso desempenho. No primeiro tempo a equipa foi extraordinária: poderíamos ter feito mais alguns golos. Estamos na frente, mas agora haverá uma segunda mão em que o público estará do nosso lado», começou por enunciar o treinador logo após o final do jogo.

O Inter está num bom momento, somou a sexta vitória consecutiva, mas Inzaghi diz que ainda não é a altura de comemorar. «Precisamos de mais um grande esforço para realizar um sonho como a classificação para a final. Pedi coração e cabeça aos jogadores e fiquei satisfeito: os rapazes percorreram cada centímetro do campo e os que entraram também nos ajudaram muito. Repito: ainda precisamos um mais um esforço, ainda não acabou», insistiu.

O segundo jogo, também em San Siro, é já na próxima terça-feira, mas, pelo meio, o Inter tem um jogo com o Sassuolo no sábado. «Daqui a 72 horas teremos um jogo importante contra o Sassuolo e teremos de recuperar energia física e mental. Alguns jogadores saíram tocados e agora estamos a ver quem está pronto para o campeonato», destacou ainda o treinador do Inter.