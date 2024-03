O sorteio da Liga dos campeões, além de definir os jogos dos quartos de final, traçou também o caminho até à final que está marcada para o Estádio de Wembley, em Londres, a 1 de junho, duas semanas antes do arranque do Euro2024. Um caminho que deixa em aberto a repetição de uma das duas finais que, na última década, foram disputadas em Lisboa.

Numa fase em que já não estão Inter Milão, Liverpool e Chelsea, a primeira final que pode repetir-se, este ano, será precisamente a última que foi disputada em Lisboa, no auge do surto da covid-19, em que o Bayern Munique bateu o Paris Saint-Germain por 1-0, com um golo solitário de Kingsley Coman, no Estádio da Luz.

Outra possibilidade é a repetição da final de 2013/14, também disputada no Estádio da Luz, há dez anos, quando o Real Madrid de Casillas, Fábio Coentrão, Cristiano Ronaldo e Di María bateu o Atlético de Madrid de Tiago Mendes e Diego Costa com uma vitória arrancada no prolongamento (4-1).

Os jogos das meias-finais estão marcados para 30 de abril e 1 de maio (primeira mão) e 7 e 8 de maio (segunda mão).

O vencedor da primeira meia-final será designado anfitrião da final, embora as duas equipas tenham

A final será a 1 de junho, duas semanas antes do arranque do Euro2024, no Estádio de Wembley, em Londres, a casa do futebol, que recebe a final da Champions/Taça dos Campeões, pela oitava vez, o recinto que já recebeu mais finais da prova milionária.

Jogos dos quartos de final (9/10 e 16/17 abril)

Arsenal (ING)- Bayern Munique (ALE)

Atlético de Madrid (ESP)-Borussia Dortmund (ALE)

Real Madrid (ESP)- Manchester City (ING)

Paris Saint-Germain (FRA)-Barcelona (ESP)

Jogos das meias-finais (30 abril/1 maio e 7/8 maio)

Atlético de Madrid (ESP)/Borussia Dortmund (ALE)- Paris Saint-Germain (FRA)/Barcelona (ESP)

Arsenal (ING)/Bayern Munique (ALE)- Real Madrid (ESP)/Manchester City (ING)

Final (1 de junho): Estádio Wembley