Os quartos de final da Liga dos Campeões prometem. O sorteio, que se realizou esta sexta-feira em Nyon, Suíça, ditou que o campeão em título, Manchester City, vai defrontar o Real Madrid, numa reedição das meias-finais do ano anterior.



O Arsenal, «carrasco» do FC Porto, vai defrontar o Bayern Munique, campeão da Alemanha. Há também outro grande embate em perspetiva com o PSG a medir forças com o Barcelona, que marcará o reencontro de Luis Enrique com os blaugranas.



Por sua vez, o Atlético de Madrid vai discutir a passagem às meias-finais com o Borussia Dortmund.



Os quartos de final jogam-se a 9 e 10 de abril (1.ª mão) e a 16 e 17 de abril (2.ª mão). Ficaram ainda decididos os confrontados das meias-finais: o vencedor do At. Madrid-Dortmund defronta o vencedor do PSG-Barcelona enquanto o vencedor do Arsenal-Bayern defronta o vencedor do Real Madrid-Manchester City.



O quadro completo do sorteio:



Arsenal-Bayern Munique

Atlético de Madrid-Borussia Dortmund

Real Madrid-Manchester City

PSG-Barcelona