Depois de se ter realizado o sorteio da Liga dos Campeões, seguem-se agora os sorteios dos quartos de final da Liga Europa (com o Benfica) e da Liga Conferência, com o cruzamento das meias-finais e o caminho até à final a ficarem conhecidos nas três competições.

A partir das 12 horas, com o Benfica em cena, acontece o sorteio da Liga Europa. As águias têm como possíveis adversários Atalanta, Milan, Roma (Itália), Liverpool, West Ham (Inglaterra), Bayer Leverkusen (Alemanha) e Marselha (França).

Os quartos de final jogam-se a 11 de abril (1.ª mão) e a 18 de abril (2.ª mão). As meias-finais são a 2 de maio (1.ª mão) e a 9 de maio (2.ª mão). A final é a 22 de maio, em Dublin.

Às 13 horas, é o sorteio da Liga Conferência, que conta com PAOK, Olympiakos (Grécia), Viktoria Plzen (Chéquia), Aston Villa (Inglaterra), Club Brugge (Bélgica), Fenerbahçe (Turquia), Lille (França) e Fiorentina (Itália).

Os quartos de final jogam-se a 11 de abril (1.ª mão) e a 18 de abril (2.ª mão). As meias-finais são a 2 de maio (1.ª mão) e a 9 de maio (2.ª mão). A final é a 29 de maio, em Atenas.

Sorteios sem condicionantes

O sorteio nesta fase das provas da UEFA é livre, não havendo qualquer condicionante. As bolas com os clubes vão ser colocadas num só pote. As primeiras duas bolas que saiam determinam o primeiro duelo dos quartos de final, com a primeira das bolas a definir também quem joga a primeira mão em casa. O procedimento é o mesmo para as restantes bolas.

De seguida, far-se-á o sorteio das meias-finais, que cruzará os vencedores dos quartos de final, com a primeira bola de cada par a definir também quem joga a 1.ª mão das meias-finais em casa. Acontece, por fim, um sorteio da final, para designar a ordem de quem é a equipa da casa no jogo decisivo.