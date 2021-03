Cristiano Ronaldo está em destaque nos jornais por toda a Europa depois da Juventus ter sido eliminada pelo FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Boa parte dos jornais, particularmente os italianos, apontam um «erro tremendo» do internacional português no lance do livre de Sérgio Oliveira que resultou no segundo golo da equipa de Sérgio Conceição e muitos colocam mesmo em causa o futuro de Ronaldo no clube de Turim. «Não há desculpas», «imperdoável» e mesmo «Traição» são algumas das palavras associadas ao português.

A verdade é que Cristiano Ronaldo é a cara da derrota da vecchia signora. A Gazzetta dello Sport, por exemplo, fala em mais um «desastre» na Champions, num Ronaldo «dececionante» que chega a qualificar como «flop». O Tuttosport, por seu lado, dá destaque à reação de Fabio Capello que diz que o «erro» de Ronaldo no livre de Sérgio Oliveira é «imperdoável», reforçando que «não há desculpas». Ainda em Itália, o Corriero dello Sport escreve mesmo, nas letras gordas, «traição de Ronaldo».

Em Espanha, o jornal Marca faz eco das criticas dos italianos, puxando pelas palavras de Capello e de Del Piero que também aponta «responsabilidades» a CR7. O jornal As, por seu lado, fala no «ano mais duro de Cristiano Ronaldo» e também salienta o «erro imperdoável» do português. O jornal Sport escreve mesmo «Cristianout», enquanto o Mundo Deportivo também destaca os muitos dedos apontados ao internacional português em Itália.

Veja os principais títulos na galeria associada