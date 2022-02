Depois do empate em casa do Villarreal na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Allegri defendeu-se das críticas e frisou que a forma como a Juventus jogou como devia ter jogado.



«Tínhamos de jogar desta maneira e procurar passes longos. É melhor uma Juve feia e vencedora do que bonita e perdedora», referiu, citado pela Marca.



O técnico da Vecchia Signora frisou que o jogo em Turim «será uma final».



«Temos de ganhar em casa, não há outra hipótese. O Villarreal é uma boa equipa, não podes vir aqui e ganhar 3-0. A segunda mão será uma final, isso é claro. Temos de ter paciência e saber quem defrontamos», argumentou.



O encontro da segunda mão dos oitavos de final da Champions entre Juventus e Villarreal está agendado para 16 de março às 20h00.