Pelo segundo ano consecutivo, Cristiano Ronaldo falha o ataque à Liga dos Campeões com a Juventus. O ano passado caiu nos quartos-de-final, esta época foi capaz de fazer pior. O Lyon, sétimo classificado da Ligue 1 e que só jogará nas provas da UEFA 20/21 se vencer a Champions, foi a Turim eliminar a Vecchia Signora. Choque e contestação, ainda mais, sobre Maurizio Sarri.



Depois do 1-0 conseguido em França, o Lyon deu um passo de gigante ao marcar de penálti na casa vazia da Juventus. Memphis Depay, à Panenka, atirou a bola para o fundo da baliza e toda a pressão para cima da Juventus.



Faltavam ainda 78 minutos, mas a Juventus tinha três golos para marcar e um guarda-redes inspiradíssima na baliza do Lyon: Anthony Lopes, sete vezes internacional por Portugal.



Ora, o melhor que a Juventus conseguiu - perdão, o melhor que Cristiano conseguiu - foi fazer dois golos. O primeiro chegou num penálti muito, muito, muito duvidoso e o segundo num pontapé fantástico de pé esquerdo. Com meia-hora por jogar, a Juventus ficou-se por aí.



Pode ver a FICHA DO JOGO da noite em que Cristiano ficou, outra vez, sem a Champions.



O Lyon vai defrontar o Manchester City no dia 15 de agosto, em Alvalade.