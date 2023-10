O guarda-redes do Real Madrid, Kepa, assinalou esta segunda-feira a importância de somar os três pontos ante o Sporting de Braga, na 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, esperando um jogo complicado no estádio da equipa portuguesa.

«Voltamos à Champions, depois de dois bons resultados nas duas primeiras jornadas. Temos agora dois jogos com o Braga, um duelo complicado sem dúvida, no seu estádio vai tornar as coisas difíceis, mas estamos com boa dinâmica, confiança e o que nos importa é levar daqui os três pontos», referiu o jogador de 29 anos, em conferência de imprensa de antevisão.

Questionado ainda sobre a possível continuidade para além de 2023/24, época em que está no Real Madrid cedido pelo Chelsea, Kepa preferiu manter o foco no calendário da equipa, embora tenha reconhecido a vontade.

«Disse nesse dia [ndr: na apresentação, que gostava de ficar] e continuo a pensar e a dizer: claro que sim. Mas não estamos nesse momento, de negociar ou falar. Agora estamos em outubro, a meio de semanas com muitos jogos e o foco é em cada jogo e cada treino», apontou.

O Sp. Braga-Real Madrid tem apito inicial agendado para as 20 horas de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol. À partida para este jogo, no grupo C, o Real Madrid é líder com seis pontos, Nápoles e Sp. Braga têm três cada e o Union Berlim ainda não pontuou.