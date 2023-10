O lateral-direito espanhol Víctor Gómez continua lesionado e é baixa para a receção ao Real Madrid, confirmou Artur Jorge esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

O treinador dos minhotos, ainda assim, não adiantou se vai apostar em Vítor Carvalho no lado direito da defesa, à semelhança do que fez, por exemplo, no último jogo, diante do Rebordosa, na Taça de Portugal.

«Dou-lhe metade da resposta. O Victor Gómez está fora do jogo de amanhã [terça-feira]», limitou-se a dizer o técnico aos jornalistas.

Artur Jorge foi ainda confrontado com a ideia de que o encontro com os merengues exige a presença de jogadores mais experientes, como José Fonte ou João Moutinho.

«Este jogo pede um grande compromisso e uma grande atitude de qualquer jogador, independentemente de quem possa jogar. Ter mais ou menos idade, para mim, nesta altura, não faz diferença nenhuma. O que queremos é poder ter uma equipa que corresponda ao plano trabalho e com todos os jogadores preparados para acrescentarem valor e darem o melhor contributo», frisou.

O encontro da terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, na Pedreira, está marcado para as 20h00 desta terça-feira. Siga AO MINUTO no Maisfutebol.