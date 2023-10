Nascido em Madrid, Álvaro Djaló cresceu na cidade de Bilbau e está em Portugal desde que integrou os juniores do Sporting de Braga, há seis anos. O extremo de 24 anos vai defrontar o Real Madrid esta terça-feira, mas confessou que torce pelo rival, apesar de o pai ser «merengue».

«O meu pai é merengue, eu sempre apoiei mais o Barcelona para "picar" o meu pai, mas agora poder defrontá-los é algo para desfrutar», disse Djaló na véspera do encontro, em conferência de imprensa.

Ainda pouco conhecido pelo público espanhol, o extremo arsenalista voltou a sublinhar que quer representar a La Roja. «Sonho em ser chamado, mas primeiro tenho de trabalhar diariamente para isso poder acontecer. É sempre bom poder defrontar o clube da minha terra.»

Djaló, que leva sete golos e três assistências em 15 jogos, confessou que está a atravessar «um bom momento» no Minho e garantiu que o Sp. Braga vai «jogar sem medo» diante do colosso espanhol.

«Respeitamos muito os jogadores do Real Madrid, estou feliz por os defrontar, mas amanhã falamos dentro do campo», frisou.

«A mim não me assusta nada. Há respeito, sim. Temos muito respeito por eles, mas medo não temos nenhum», afirmou ainda.

O Sp. Braga recebe o Real Madrid na Pedreira, esta terça-feira, em jogo da terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.