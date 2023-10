O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, reconheceu que a equipa está a viver os momentos que antecedem a receção ao Real Madrid «com grande entusiasmo».

«Amanhã [terça-feira], ao podermos competir com uma das melhores equipas do mundo, leva-nos a crer que estamos dentro dos caminhos de sucesso», afirmou o técnico dos arsenalistas na antevisão à partida.

Artur Jorge destacou que as exibições frente a Nápoles e Union Berlim, nas duas primeiras jornadas do Grupo C da Liga dos Campeões, demonstraram a «qualidade individual e coletiva» do Sp. Braga. «Dividimos os jogos com fatores importantes nestas competições, como a superação, a união, a capacidade de trabalho e a boa preparação que fizemos. São ingredientes suficiente para podermos estar confiantes para amanhã.»

O técnico dos minhotos também assumiu a importância do jogo desta terça-feira para o clube.

«Tenho dito que é um jogo muito especial, também para o clube. É um jogo que vai ficar marcado na história do Sp. Braga. Temos de ter o cuidado de ter uma abordagem comedida em relação ao desafio, nunca sem ambição ou acreditar no que podemos fazer, mas vamos ter pela frente uma das melhores equipas do mundo e o favoritismo está no lado do adversário. Mas teremos de ter uma capacidade de desempenho do plano com grande rigor para termos sucesso», frisou.

O Real Madrid chega à Pedreira após um empate em Sevilha e antes do Clássico com o Barcelona, no próximo sábado, no campeonato espanhol. Contudo, Artur Jorge rejeitou que o calendário dos madrilenos possa afetar a concentração na Champions.

«Já estivemos no mesmo papel, e não considero que vá haver algum desfocar de uma competição tão importante quanto esta. Sabemos que o Real Madrid tem um plantel de grande mais valia que pode perfeitamente competir com a mesma regularidade de três em três dias. Não acredito que amanhã possa ser um jogo diferente por sermos colocados no meio de um jogo em Sevilha e depois com o Barcelona. Espero um Real Madrid forte como sempre», vincou.

Quanto às contas do grupo, o Real Madrid lidera com seis pontos em dois jogos, seguidos de Nápoles e Sp. Braga, com três. O Union Berlim, por seu turno, ainda não pontuou e Artur Jorge considerou que os duelos com os merengues podem ser decisivos para a passagem à próxima fase.

«Será um dos pontos que podem fazer a diferença, ainda que os confrontos diretos sejam muito importantes, tendo em conta termos três pontos, como o Nápoles. Estes jogos com o Real Madrid poderão fazer a diferença no final, daí dizer que o jogo de amanhã é importante. Estamos a meio desta fase de grupos, ainda teremos duas deslocações e só o Union Berlim aqui em casa. Esse poderá ser um fator determinante para fazer a diferença na qualificação», sublinhou.

O Sp. Braga recebe o Real Madrid na Pedreira, esta terça-feira, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.