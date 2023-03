Depois da derrota por 5-2 em Anfield, o Liverpool despediu-se da Champions com nova derrota contra o Real Madrid. No final do encontro, Jurgen Klopp era um treinador resignado e assumiu, sem rodeios, de que seguiu para os quartos de final a melhor equipa.



«Estar a perder por 5-2 não é um grande resultado. Se queres passar em frente, precisas de uma exibição especial. Mas não conseguimos ter essa exibição especial. Acho que em alguns momentos assistimos a um jogo aberto, mas o Real Madrid teve as melhores ocasiões para marcar. O Ali fez duas defesas sensacionais... Wow! No final, o golo não foi decisivo. A melhor equipa seguiu em frente, há que admiti-lo. A fase a eliminar é mesmo assim. Não era o que queríamos, mas é o que temos», começou por dizer, aos microfones da BT Sport.



«São precisos momentos especiais em jogos destes. O Real Madrid foi a melhor equipa em três partes dos quatro jogos. Mesmo que tivéssemos empatado em casa e jogado como jogámos aqui, provavelmente estaríamos fora. Preparámos uma noite especial, mas não conseguimos. Ninguém pensa: 'como é que o Liverpool não passou'. E isso é o melhor sinal de que a melhor equipa seguiu em frente. As coisas são mesmo assim na fase a eliminar», acrescentou.