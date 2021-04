Com o golo marcado ao Borussia Dortmund, Ryad Mahrez igualou o feito de Rabah Madjer, alcançado com a camisola do FC Porto.



O extremo do Manchester City tornou-se no segundo jogador argelino da história a marcar nos quartos de final, ou em fases posteriores, da Liga dos Campeões, segundo o MisterChip, especialista em estatísticas.



Lembre-se que Madjer marcou nos quartos de final e na final da Liga dos Campeões, em 1986/87, e que terminou com a conquista portista ante o Bayern, em Viena.

BVB 1-1 MCI (55’) - Riyad Mahrez es el SEGUNDO jugador argelino que marca en la Copa de Europa, de cuartos de final en adelante. El primero fue el legendario Rabah Madjer en 1987 (marcó con el Porto en cuartos y en la final). pic.twitter.com/zKnOAofFHz — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 14, 2021