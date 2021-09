Quem mais?



Cristiano Ronaldo precisou de praticamente um remate à baliza para resolver um jogo difícil a favor do Manchester United. No último suspiro do jogo, o internacional português teve uma finalização eficaz aos 90+5 e consumou a reviravolta inglesa contra o Villarreal.



O resultado acaba por ser demasiado penalizador para os espanhóis que foram, durante largos períodos, a melhor equipa no Teatro dos Sonhos. Com Dalot, Bruno e Ronaldo de início, os red devils sentiram dificuldades para chegar com qualidade à baliza de Rulli e para travar a investidas do vencedor da Liga Europa na época passada.



O melhor jogador em campo foi David De Gea, o que diz muito sobre o que se passou. O internacional espanhol negou por duas vezes o golo ao «Submarino Amarelo» a remates de Danjuma e Alcácer. Por outro lado, os espanhóis apenas passaram por um susto quando Alberto Moreno por pouco não marcou autogolo.



Logo a abrir a segunda parte, o Villarreal gelou Old Trafford. Tudo bem feito pela equipa de Emery até ao cruzamento de Danjuma para o desvio certeiro de Alcácer entre Lindelof e Telles. O 0-1 era mais do que justo.



No entanto, a resposta dos red devils não tardou e num lance quase de futebol de praia surgiu o empate. Bruno Fernandes levantou o livre para a entrada da área e Alex Telles disparou de primeira para o fundo da baliza contrária. Estreia do ex-FC Porto a marcar pelo United.



O golo galvanizou os adeptos ingleses e o United carregou à procura da vitória. Cavani foi protagonista de uma perdida incrível e o resultado parecia que ia terminar empatado. Por+em, no último minuto, apareceu Ronaldo (que estava a passar ao lado do jogo) para resolver e marcar o seu 136.º golo no 178.º jogo na Liga dos Campeões.