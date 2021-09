Cristiano Ronaldo tornou-se no jogador com mais jogos disputados na Liga dos Campeões: 178.



Com a presença no jogo do Manchester United contra o Villarreal, esta noite em Old Trafford, o internacional português superou o recorde que pertencia a Iker Casillas, divididos entre red devils, Juventus e Real Madrid. O guardião espanhol disputou 177 partidas na Champions com as camisolas de FC Porto e Real Madrid.



CR7 é também o maior artilheiro da história da competição com 135 golos, seguido de Messi que leva 120 golos.