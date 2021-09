Manchester United e Villarreal defrontaram-se cinco vezes na sua história e, por incrível que pareça, apenas marcaram um golo nesses cinco jogos, curiosamente na última partida, na final da Liga Europa da época passada.

Nos primeiros quatro duelos entre ingleses e espanhóis, Cristiano Ronaldo estava nos red devils, mas não este Ronaldo goleador que todos conhecemos agora. Por isso, Solskjaer assume que o encontro de quarta-feira pode ser diferente – até porque o português faturou 13 vezes frente ao submarino amarelo quando estava no Real Madrid.

«Se ele poderá ser a chave do jogo? Sim, claro, quase podemos dizer que temos um golo garantido cada vez que o temos o Ronaldo a titular. 13 golos ao Villarreal em 14 ou 15 jogos significa que gosta de jogar com eles», começou por dizer o treinador do United, em conferência de imprensa.

«Claro que ele agora conhece o Albiol dos tempos do Real Madrid e também o Pau Torres, eles são defesas de topo. Por isso não vai ser fácil, mas também não vai ser fácil jogar contra o Cristiano, ele entra sempre em campo determinado a marcar golos», prosseguiu.

Solskjaer concluiu depois: «Sei que vamos melhor com o Cristiano. Quando mais ele conhecer a equipa, e como jogamos, melhor ele ficará e mais golos marcará, mas temos de jogar melhor para criarmos oportunidades.»

O Manchester United recebe o Villarreal esta quarta-feira, em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões.