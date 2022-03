Depois de Ralf Rangnick ter revelado que Bruno Fernandes tinha testado positivo à covid-19 no passado domingo, o internacional português treinou esta manhã com a restante equipa do United. Na antevisão ao duelo contra o Atlético de Madrid, o alemão esclareceu a situação do médio.



«O Bruno Fernandes testou negativo à Covid-19 ontem [domingo] e por isso, pôde treinar», disse, em conferência de imprensa.



«Neste momento temos todos os jogadores disponíveis para o jogo. Há apenas uma pequena questão sobre o Luke Shaw. Ele treinou ontem [domingo] e esta manhã, mas temos de esperar para ver se ele está a 100 por cento para o jogo. Todos os outros estão disponíveis», acrescentou ainda.



Assim, Bruno Fernandes pode alinhar pelo Manchester United frente ao Atlético de Madrid, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A eliminatória vai decidir-se em Old Trafford depois de um empate (1-1) em Madrid.