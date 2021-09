Horas após o triunfo em Barcelos, o FC Porto começou a preparar o jogo frente ao Liverpool, da segunda jornada do grupo B da Liga dos Campeões.



Na sessão matinal deste sábado, Sérgio Conceição não pôde contar com Pepe. O internacional português continuou a realizar tratamento enquanto Marchesín treinou de forma integrada, mas ainda condicionada.



Os dragões voltam a treinar este domingo, às 10h30, no Olival.



O FC Porto-Liverpool joga-se na próxima terça-feira, às 20h00, no Dragão.