A equipa de andebol do FC Porto foi à Roménia bater o Dínamo Bucareste por 27-26 e, desta forma somou o segundo triunfo em três jogos no Grupo B da Liga dos Campeões, juntando-se ao Barcelona, Telekom Veszprém HC e Lomza Vive Kielce, todos com quatro pontos, no topo da classificação.

Um jogo equilibrado do princípio ao fim, com o guarda-redes Nikola Mitrevski a revelar-se determinante entre os postes com defesas espetaculares.

Com este triunfo, a equipa comandada por Magnus Andersson salta para o topo da classificação, com os mesmo 4 pontos do que Barcelona, Telekom Veszprém HC e Lomza Vive Kielce, destacando-se à frente do PSG (3 pontos), Dínamo Bucareste e HC Motor (ambos com 2) e SG Flensburg-Hewitt (1).

Resultados da 3.ª Jornada:

SG Flensburg-Hewitt, Ale - Paris Saint-Germain, Fra 27-27

Telekom Veszprém HC, Hun - FC Barcelona, Esp 29-28

HC Motor, Ucr - Lomza Vive Kielce, Pol 25-26

Dínamo Bucareste, Rom - FC Porto, Por 26-27