Neymar, En-Nesyri, Benzema e Trubin são os nomeados para jogar da semana da Liga dos Campeões.



O avançado do PSG fez um hat-trick no duelo contra o Basasksehir enquanto o francês do Real Madrid e o marroquino do Sevilha bisaram frente a Borussia Monchengladbach e Rennes. Por último, o guarda-redes ucraniano foi o herói da equipa de Luís Castro no nulo em Milão ante o Inter.



Refira-se ainda que Neymar concorre também para a distinção de golo da semana. e tem a concorrência de McKennie (Juventus), Angelino (Leipzig) e Koundé (Sevilha).



Os quatro melhores golos da semana: