Roger Schmidt, treinador do PSV Eindhoven, coloca o Benfica no mesmo plano da sua equipa: duas equipas ofensivas, confiantes e que vão procurar ganhar o jogo desta quarta-feira, no Estádio da Luz, relativo ao play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador alemão, que já defrontou a equipa portuguesa, quando estava à frente do Bayer Leverkusen, destaca, acima de tudo, as muitas opções que Jorge Jesus tem à sua disposição.

«O Benfica é uma boa equipa, tem muita qualidade individual, muitas opções. Em termos futebolísticos são muito bons, têm posse de bola e bons avançados», começou por destacar o treinador em conferência de imprensa.

Quanto ao jogador do Benfica que Schmidt mais teme, o treinador alemão apontou para os avançados. «A maior ameaça do Benfica é quem tem muita qualidade, são muitos bons com bola, a última decisão é muito boa. Têm cinco ou seis avançados, o Yaremchuk, o [Gonçalo] Ramos, vamos ver o onze que vai jogar amanhã. Mas todos estes jogadores são internacionais e muito bons. Os mais perigosos são os do ataque», destacou.

O PSV Eindhoven também se destaca por ser uma equipa de tração à frente, mas Roger Schmidt não acredita que o Benfica vá recuar face ao pendor ofensivo da sua equipa. «Não, acho que não. Podem mudar o plano, a estratégia, mas acho que o Benfica tem muita confiança, tem jogadores muito rápidos, têm muitas opções. Respeitamos muito o Benfica, têm uma boa equipa e tenho a certeza que o contrário também acontece. O respeito é dos dois lados», prosseguiu.

Bruma considerou recentemente que o PSV Eindhoven parte para esta eliminatória como favorito, mas o treinador desvalorizou as palavras do seu avançado. «Não sei se ele disse isso, mas para mim isso não interessa. Podem decidir vocês quem é o favorito. Para nós não faz diferença, queremos ganhar», comentou.

Jorge Jesus, que falou ao início da tarde, também disse que os treinadores portugueses eram mais criativos do que os alemães, mas Schmidt preferiu não comentar. «Não sei. não vou dizer nada sobre isso. Não vou comentar algo que não ouvi», limitou-se a referir.

O PSV Eindhoven já soma seis vitórias consecutivas desde o início da temporada, tendo batido equipas fortes, como o Galatasaray e o rival Ajax pelo caminho. «É difícil de dizer qual o mais forte, as outras equipas também têm qualidade. O Ajax é uma equipa de topo internacional, ao mesmo nível do Benfica. Todos os jogos têm sido difíceis e esperamos mais um jogo difícil para amanhã», referiu.

Roger Schmidt referiu-se ainda às equipas portuguesas em geral. «Acho que há uns anos tinham mais sucesso do que agora, mas continuam a ser equipas de topo. O Sporting, o Benfica e o Porto são boas equipas, têm bom futebol e vão continuar a ter sucesso nos próximos anos», comentou ainda.