Carlo Ancelotti, testou negativo à covid-19 e vai juntar-se à comitiva do Real Madrid, em Londres, para o jogo contra o Chelsea, agendado para esta noite e referente à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Ele [Carlo Ancelotti] viajará para Londres esta manhã [quarta-feira] para participar no encontro», referiu o clube merengue em comunicado.



O técnico italiano, de 62 anos, testou positivo à covid-19 há uma semana, o que o obrigou a falhar a visita do Real Madrid aos Balaídos. Foi substituído por Abian Perdomo, visto que o seu filho e adjunto, Davide, não possui as licenças necessárias para desempenhar as funções de treinador principal de uma equipa em Espanha.