O Real Madrid anunciou esta terça-feira que o Carlo Ancelotti testou positivo à covid-19.

Num breve comunicado, os merengues dão conta do estado de saúde do treinador italiano, que deverá falhar o próximo jogo, agendado para este sábado diante do Celta de Vigo.

Refira-se ainda que o Real Madrid joga na próxima quarta-feira frente ao Chelsea, nos quartos de final da Liga dos Campeões, numa partida que marca o regresso de Ancelotti a Stamford Bridge.