Ricardo Carvalho, adjunto de André Villas-Boas na equipa técnica do Marselha, está convencido que o Real Madrid, onde jogou de 2010 a 2013, vai vencer a atual edição da Liga dos Campeões. O antigo internacional português foi abordado a propósito do embate dos merengues com o Manchester City de Pep Guardiola, marcado para a próxima quarta-feira.

«São jogos diferentes. Tens de estar ao mais alto nível para esses dois jogos. Não basta jogar bem um jogo e gerir o outro. É preciso ser muito bom e o Real está pronto para isso. Não é por acaso que Zidane já ganhou por três vezes, ele sabe como o fazer. Espero que possa ganhar também este ano», comentou o antigo central.