O resultado do jogo entre Real Madrid frente ao Celta de Vigo, no último domingo, não foi o único infortúnio para Zidane, treinador dos merengues.

O emblema de Madrid empatou a duas bolas com os galegos e Zidane, aos 61 minutos, foi abalroado, numa espécie de placagem, por Joseph Aidoo, defesa do Celta. Aidoo, numa disputa de bola com Toni Kroos, tropeçou na bola e atingiu sem qualquer intenção o antigo internacional francês.