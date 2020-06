Ronaldo Fenómeno considerou que Portugal «foi a escolha perfeita» para organizar a fase final da Liga dos Campeões desta época. «A escolha foi perfeita, é mais uma oportunidade de visitar o país, que é espetacular» disse o antigo avançado.

O elogio do brasileiro foi feito à margem de uma conferência organizada por um dos parceiros comerciais da Liga dos Campeões. «Portugal foi uma excelente escolha. É um país incrível e deu uma lição ao mundo em como sair da covid-19.»

Ronaldo lembrou o formato a uma mão do Campeonato do Mundo para justificar a justiça deste tipo de eliminatória, presentes na fase final de Lisboa. «Vai haver muita emoção, com poucos dias, mas vai ser o mais justo. As equipas não vão ter segunda oportunidade» considerou o campeão do mundo.

A final eight será disputada em Lisboa a partir dos quartos-de-final, sendo que as segundas mãos dos jogos que faltam dos oitavos-de-final podem ser disputadas no Porto, caso as equipas anfitriãs não possam receber os jogos por questões sanitárias.