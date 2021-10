As melhores noites do futebol estão de volta!

O Sporting é o primeiro conjunto a entrar em campo. Os leões jogam uma cartada decisiva na prova em Istambul ante o Besiktas, numa partida da terceira jornada do grupo C. O encontro está marcado para as 17h55 e pode acompanhá-lo AO VIVO no Maisfutebol.



Mais tarde, às 20h00, o FC Porto também tem uma partida decisiva no Dragão contra AC Milan. Os dragões têm de pontuar para manter intactas as esperanças de seguir em frente. O Maisfutebol vai contar-lhe tudo a partir do Dragão.



Mas há mais seis jogos para ver e alguns de grande cartaz como o Atlético de Madrid-Liverpool e o Ajax-Borussia Dortmund, adversários das duas equipas lusas.



Nota ainda para o arranque dos jogos da Liga Europa com a receção do Celtic, de Jota, ao Ferencváros.



Os jogos para assistir esta terça-feira:



Besiktas-Sporting, 17h55

Club Brugge-Man. City, 17h55

Ajax-Borussia Dortmund, 20h00

Atlético de Madrid-Liverpool, 20h00

FC Porto-AC Milan, 20h00

Inter-Tirapsol, 20h00

PSG-Leipzig, 20h00

Shakthar Donetsk-Real Madrid, 20h00



Liga Europa



Celtic-Ferencváros, 15h30