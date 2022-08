A UEFA divulgou esta sexta-feira os horários e os árbitros para os dois embates entre Gil Vicente e AZ Alkmaar, do playoff da Liga Conferência.

O primeiro jogo será disputado no Países Baixos, na próxima quinta-feira, às 20 horas, enquanto a segunda mão está agendada para Barcelos, uma semana depois, às 18 horas.

No encontro da primeira mão, o espanhol Guillermo Cuadra Fernández será o árbitro da partida, tendo como assistentes Ángel Nevado e José Antonio Garrido Romero, com o 4.º árbitro a ser Pablo González Fuertes.



Na semana seguinte, no Estádio Cidade de Barcelos, a arbitragem estará ao cargo do croata Fran Jovic, terá como auxiliares Hrvoje Radic e Luka Pušic e no papel de 4.º árbitro estará o também croata Mario Zebec.



O AZ Alkmaar será o último obstáculo para os minhotos conseguirem marcar presença na fase de grupos de uma competição europeia.