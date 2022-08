FIGURA: Fran Navarro (Gil Vicente)

Foi o regresso aos golos do melhor marcador de sempre, numa só época, do Gil Vicente. Fran Navarro recordou como é marcar golos no Estádio Cidade de Barcelos e logo em dose dupla. Primeiro, mostrou-se oportuno ao aproveitar o mau passe de Ngonda. Depois, mostrou que continua com a pontaria afinada e, de grande penalidade, fechou a contagem.

MOMENTO DO JOGO: Dois golos de rajada

O jogo até tinha começado melhor para o Riga, mas dois golos do Gil Vicente no espaço de cinco minutos quebraram a brava formação letã. Ngonda marcou na própria baliza e abriu o marcador a favor da equipa portuguesa. Logo depois, Kevin brilhou entre os adversários e fez o segundo.

OUTROS DESTAQUES

Kevin Villodres (Gil Vicente): Fez uma excelente primeira parte e acabou poupado por Ivo Vieira. Mas bastava o golo para merecer destaque. O espanhol pegou no esférico à entrada da área e, entre malabarismos, no meio de cinco adversário, rematou em jeito para golo. E que golo!

Douglas Aurélio (Riga): Foi, sem dúvida, o jogador mais esclarecido dos letões. Douglas já tinha sido o autor do golo do Riga na primeira mão e voltou a mostrar qualidades. Primeiro disparou uma bomba para uma boa defesa de Andrew. Em cima do descanso, rematou com estrondo ao poste. Foi poupado ao intervalo, quando o resultado já estava feito.