A polícia checa anunciou esta quinta-feira que deteve 23 adeptos do West Ham e da Fiorentina, na sequência de distúrbios causados à margem da final da Liga Conferência, que decorreu em Praga na quarta-feira e que os ingleses venceram por 2-1.

De acordo com as autoridades locais, uma pessoa é suspeita de ter atacado um polícia e outras duas são acusadas de hooliganismo. Os restantes detidos são suspeitos de crimes menores, como uso de artefactos pirotécnicos.

A polícia não especificou quantos dos 23 detidos eram adeptos do West Ham ou da Fiorentina, mas o ministro checo da Administração Interna, Vít Rakusan, notou que os italianos estavam em maioria.

Na quarta-feira, as autoridades checas já tinham revelado que adeptos italianos da Fiorentina atacaram adeptos ingleses do West Ham num bar no centro de Praga antes da final da Liga da Conferência Europa.

Na sequência dos desacatos, três adeptos do West Ham e um polícia ficaram feridos e 16 pessoas foram ainda detidas, segundo a polícia checa, que decidiu abrir uma investigação aos incidentes.

As autoridades checas estimaram que cerca de 35 mil adeptos deslocaram-se a Praga para assistir à final da competição, embora só cerca de 10 mil tivessem efetivamente bilhete para entrar no Estádio Eden.