Declarações de Jota Silva, jogador do Vitória de Guimarães, na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (3-0) frente ao Puskás Akadémia:

[Sensação de se estrear no Vitória] «A sensação é ótima, foi fantástico estrear-me no D. Afonso Henriques perante estes adeptos num ambiente incrível. Soube bem melhor com a vitória, claramente».

[Teve interferência nos três golos, era esta a estreia que queria, ou faltou um golo?] «A estreia que queria era ganhar o jogo com uma boa exibição e isso foi conseguido, por isso estou muito feliz com a minha estreia»

[Eliminatória resolvida?] «A eliminatória está a meio, acho que fizemos um bom jogo, conseguimos um bom resultado, é verdade, mas temos de ter a mesma postura para a semana, a querer mais e mais».