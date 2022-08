Declarações do treinador do V. Guimarães, Moreno, citado pela Lusa, após a derrota ante o Hajduk Split, na Croácia, por 3-1, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência:

«As falhas são coletivas e nunca individuais. O Miguel Maga [ndr: que marcou o golo do Vitória e falhou o corte no 2-1 do Hajduk Split] fez um jogo fantástico. A primeira parte foi muito equilibrada, sem grandes oportunidades nossas. As do Hajduk foram perdas de bola nossas.»

«Entrámos melhor na segunda parte, fizemos o golo e, no melhor período, quando a equipa estava a soltar-se, fruto de alguma imaturidade, começando pelo treinador, não conseguiu controlar. Tivemos 20 minutos que, a este nível, não podemos ter. Foram três golos perfeitamente evitáveis e o responsável máximo sou eu. Perdemos o jogo, mas não a eliminatória. Vamos recuperar a equipa para Chaves [primeira jornada da I Liga] e depois voltar a focar nesta eliminatória.»

«[A quebra] teve mais a ver com o processo que temos como grupo. Alguns atletas, num passado recente, não competiam neste tipo de ambiente e mediatismo. É com isto que vão crescer e aprender. Foram erros que podem ser eliminados. Vamos ser melhores depois deste jogo. Melhorando alguns detalhes, podemos ainda passar a eliminatória e é isso que vai guiar-nos. Tivemos um ambiente difícil, mas em Guimarães eles também o vão ter. A eliminatória não está resolvida e podemos revertê-la.»

«O André Almeida [substituído após o intervalo] foi um campeão, conseguiu fazer o que podia, e é com este espírito que temos de ir para a luta.»