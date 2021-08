Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, em conferência de imprensa após a vitória de 4-0 frente ao Larne, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

[Já podem pensar no play-off frente ao Tottenham?] «Não, de todo. Seria uma loucura dizer uma coisa dessas. Todos nós já vivemos no futebol experiências suficientes para perceber que há coisas inesperadas que por vezes acontecem. É preciso olhar para o resultado que nos dá conforto, mas nada mais do que isto. Vai ser uma batalha dura a segunda mão.»

«As ideias estão muito claras. Conseguimos replicar em jogo o que fazemos no treino. É uma coisa boa de se sentir enquanto treinador. Hoje foi uma boa exibição.»

[Resultado mostra a real diferença entre as duas equipas?] «Estamos no intervalo. Temos esta vantagem, mas falta a segunda mão. Vamos ver como corre a segunda mão e respondo no fim.»

[Sobre Stephen Eustáquio] «É evidente a qualidade dele enquanto jogador. Conhecê-lo nestes dias, a personalidade e a pessoa por trás do jogador, foi delicioso e o impacto inicial muito positivo. Se o presidente estivesse aqui ao meu lado, dizia-lhe que agora não pense mais em deixar sair o Eustáquio, mas o mercado está aberto e não sei o que pode acontecer.»

[Sobre Antunes] «Foi fantástico ter este público connosco, sentir a onda de carinho que o público fez questão de oferecer ao Antunes. É um jogador da casa, parece que nunca esteve fora. Parece que foi sempre um dos nossos. É mais um para ajudar.»