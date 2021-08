Aleksandar Stanojevic, treinador do Partizan, considera que o jogo frente ao Santa Clara é «muito importante» para a equipa sérvia, que quer seguir na Liga Conferência.

«Amanhã [quinta-feira] é um jogo muito importante para nós, porque queremos muito seguir em frente na Europa. Estamos prontos. Todos os jogadores estão preparados e esperamos um jogo muito interessante», declarou o técnico.

O treinador do Partizan revela que conta com quatro ausências na equipa devido a lesão: «Temos problemas no plantel, temos problemas com jogadores lesionados, temos problemas similares aos do Santa Clara.».

«Acompanhamos a Liga portuguesa, sabemos tudo do futebol português, claro. Eles [Santa Clara] têm muitos jogadores brasileiros, jogadores muito tecnicistas, com muita qualidade individual. É uma equipa muito agressiva, são muito bons nas transições, é esta a minha primeira impressão. E, claro, são muito fortes com a bola e no ataque têm jogadores rápidos», concluiu Aleksandar Stanojevic.



O cabo-verdiano Ricardo Gomes, jogador do Partizan presente na conferência de imprensa, promete uma «mentalidade vencedora».

«É um dos nossos objetivos traçados, é importante para nós jogar uma competição europeia, todos os anos no Partizan temos essa pressão. Para mim, os pontos fortes desta equipa [do Santa Clara] penso que é o meio-campo e o ataque. Acho que é uma equipa com facilidade em criar lances de perigo, por isso a nossa equipa está avisada disso», disse o avançado.



Santa Clara e Partizan defrontam-se na quinta-feira, às 20:30 locais (mais uma hora em Portugal Continental), no estádio de São Miguel, nos Açores, na primeira mão do play-off de acesso à Liga Conferência.