O APOEL, comandado por Ricardo Sá Pinto, colocou-se em boa posição para chegar ao play-off da Liga Conferência, ao vencer os georgianos do Dila Gori (2-0).

Em Tbilisi, o espanhol José Crespo adiantou os cipriotas em cima do intervalo (45+1m), uma vantagem que viria a ser aumentada ao minuto 64, por Georgios Efrem.

O português Tomané foi lançado por Sá Pinto à entrada para o último quarto de hora, ainda antes da expulsão do brasileiro Alef Santos.

Em Chipre, no próximo dia 17, a segunda mão vai determinar a equipa que irá defrontar no play-off os belgas do Gent ou os polacos do Pogon Szczecin.

Também esta quinta-feira, Gedson Fernandes foi titular (e totalista) no triunfo do Besiktas, por 3-1, em Baku, diante do Neftci Baku.

Noutro jogo com portugueses em ação, o Farul Constanta recebeu e venceu o Flora, por 3-0. Diogo Queirós foi lançado aos 88 minutos por Gheorghe Hagi e, já em tempo de descontos, apontou o último golo dos romenos (90+5m).

Com Hélder Lopes e Miguel Vítor de início, o Hapoel Beer Sheva empatou a zero na receção ao Levski.

Já o Adana Demirspor, com Kevin Rodrigues como titular, goleou o Osijek, por 5-1, em Adana. Nani saltou do banco logo após o intervalo e desperdiçou um penálti, aos 80 minutos.

Por seu turno, Miguel Crespo foi lançado aos 67 minutos no triunfo caseiro do Fenerbahçe sobre o Maribor (3-1).

Na Polónia, o Lech Poznan derrotou o Trnava por 2-1 e contou com Joel Pereira de início, enquanto André Sousa só entrou aos 87 minutos. O lateral, refira-se, assistiu para o primeiro golo dos polacos.

Noutro dos duelos do dia que envolveu portugueses, Hajduk Split e PAOK empataram a zero, na Croácia.

Ferro foi titular nos anfitriões, mas saiu aos 79 minutos, enquanto, do lado visitante, Filipe Soares começou de início e Vieirinha e Rafa Soares não saíram do banco.