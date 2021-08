* Rui Paiva

Aleksandar Stanojevic, treinador do Partizan, em (curtas) declarações após a derrota por 2-1 nos Açores com o Santa Clara na 1.ª mão do play-off da Liga Conferência:

«É a primeira parte da eliminatória. Vamos ter a segunda parte na nossa casa, com o apoio dos nossos adeptos. Espero que o jogo corra melhor na nossa casa.»