O Lech Poznan, único clube com futebolistas portugueses ainda em ação na Liga Conferência, vai defrontar a Fiorentina (que afastou o Sporting de Braga no play-off) nos quartos de final, ditou o sorteio realizado ao início desta tarde em Nyon, na Suíça.

A equipa polaca, que tem Joel Pereira, Pedro Rebocho, Afonso Sousa e João Amaral no elenco, joga a primeira mão em casa.

Os restantes jogos são o Gent-West Ham, o Anderlecht-AZ Alkmaar e o Basileia-Nice.

A primeira mão dos quartos de final joga-se a 13 de abril e a segunda mão a 20 de abril.

As meias-finais, que têm a primeira mão agendada para 11 de maio e a segunda mão para 18 de maio, também já têm alinhamento definido. O vencedor do Lech-Fiorentina defronta o vencedor do Basileia-Nice, sendo que quem vencer de polacos ou italianos joga a primeira mão das "meias" em casa. A outra meia-final vai opor o vencedor do Gent-West Ham ao vencedor do Anderlecht-AZ, com belgas ou neerlandeses a jogarem a primeira mão em casa, em caso de apuramento.

A final, em Praga, na Chéquia, joga-se a 7 de junho e o sorteio da ordem da final, realizado por razões administrativas, ditou que quem joga o duelo decisivo pelo título na condição de visitado é Lech, Fiorentina, Basileia ou Nice. Entre Gent, West Ham, Anderlecht ou AZ, um destes vai alinhar na final na condição de visitante.