Está definido o quadro de jogos do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, após o sorteio realizado esta segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

O Sporting de Braga, único representante português em prova nesta fase, vai defrontar a Fiorentina, de Itália, um dos adversários que, na teoria, era seguramente dos mais difíceis entre os possíveis.

A equipa italiana ficou no segundo lugar do grupo A da Liga Conferência, com 13 pontos, tendo perdido para os turcos do Basaksehir - que também fizeram 13 pontos - no duelo direto.

TODOS OS JOGOS DO PLAYOFF DE ACESSO AOS OITAVOS DE FINAL:

Qarabag-Gent

Trabzonspor-Basileia

Lazio-Cluj

Bodo/Glimt-Lech Poznan

SP. BRAGA-Fiorentina

AEK Larnaca-Dnipro

Sheriff-Partizan

Ludogorets-Anderlecht

Esta eliminatória, que coloca em duelo os segundos classificados na fase de grupos da Liga Conferência aos terceiros classificados na fase de grupos da Liga Europa, tem a primeira mão agendada para 16 de fevereiro de 2023 e a segunda mão para uma semana depois, a 23 de fevereiro.

Os oito clubes vencedores deste playoff juntam-se aos oito clubes já apurados para os oitavos de final, que se jogam a 9 e 16 de março. AZ Alkmaar, Djurgarden, Istambul Basaksehir, Nice, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal e West Ham já estão qualificados para essa etapa da competição, por terem vencido os respetivos grupos.

Os quartos de final estão agendados para 13 e 20 de abril, as meias-finais para 11 e 18 de maio e a final para 7 de junho, em Praga, República Checa.